Пять человек пострадали от атак оккупантов в Херсоне за утро: среди них коммунальщик

В Херсоне в результате российских обстрелов и атак дронами ранены еще три человека, что увеличило количество пострадавших от вражеских ударов в городе за утро до 5, пишет УНН со ссылкой на данные Херсонской ОВА.

Детали

"В полдень в Херсоне под российский артиллерийский удар попал работник коммунального предприятия. В результате "прилета" 62-летний мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и живота. Пострадавший - под наблюдением медиков. Его состояние оценивается как тяжелое", - написал в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Ранее, ориентировочно в 09:30, по данным ОВА, россияне атаковали Херсон с БПЛА. Под вражеский удар попал 64-летний мужчина. Предварительно, он получил взрывную травму. Впоследствии в больницу доставили еще одного пострадавшего из-за атаки вражеского дрона в Херсоне. У 59-летнего мужчины - взрывная травма, осколочные ранения живота, руки и ноги. Оба под наблюдением врачей.

Напомним

Ранее сегодня сообщалось о еще двух раненых в результате ударов рф по Херсону.

россияне утром массированно обстреляли один из районов Херсона: есть пострадавшие