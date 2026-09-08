В Берлине пытались сжечь и сорвали баннер в поддержку Украины

В Берлине пытались поджечь и сорвали баннер в поддержку Украины. Как сообщает DW со ссылкой на полицию, это первый подобный случай в столице в 2026 году, передает УНН.

Детали

Клуб музыкантов и художников из Восточной Европы PANDA platforma находится в оживленном берлинском районе Пренцлауэр-Берг. С марта 2022 года над входом висит баннер в цветах флага Украины с призывом против вторжения рф. Как сообщили DW накануне в руководстве клуба, в конце июля ночью двое неизвестных попытались поджечь баннер зажигалкой, а затем сорвали его. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Несколько недель информацию о нем скрывали из соображений безопасности.

"Крайне некомфортно, неприятно и тяжело понимать, что люди не готовы к открытой дискуссии, не готовы оставаться в рамках нормального разговора и идут не на открытую конфронтацию, а делают что-то за нашей спиной, скрывая лица, ночью, да еще и снимают это на камеру. Чтобы потом что? Мы продолжаем поддерживать Украину, мы заказали новый баннер", — сказала DW Светлана Мюллер из PANDA platforma.

В полиции Берлина в ответ на запрос DW сообщили, что знают об инциденте в PANDA platforma и проводят расследование. По словам представителя полиции, последний похожий случай был зарегистрирован в столице в сентябре 2025 года — тогда на антивоенной демонстрации произошел конфликт и был порван украинский флаг. С тех пор подобных случаев не фиксировали. Но это не означает, что нападений на флаги, плакаты или символику Украины не было. Часть случаев могла не дойти до расследования правоохранительными органами, поэтому ее не учитывают в статистике, отметили в полиции.

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