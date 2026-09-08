У Берліні намагалися спалити й зірвали банер на підтримку України

Розʼяснення від Мінфіну можуть допомогти у справах щодо оподаткування авіалізингу: експертка пояснила механізм

Розʼяснення від Мінфіну можуть допомогти у справах щодо оподаткування авіалізингу: експертка пояснила механізм

Розʼяснення від Мінфіну можуть допомогти у справах щодо оподаткування авіалізингу: експертка пояснила механізм

Розʼяснення від Мінфіну можуть допомогти у справах щодо оподаткування авіалізингу: експертка пояснила механізм

Зеленський назвав можливі місця для тристоронньої зустрічі України США та росії

Зеленський назвав можливі місця для тристоронньої зустрічі України США та росії

Зеленський назвав можливі місця для тристоронньої зустрічі України США та росії

Зеленський назвав можливі місця для тристоронньої зустрічі України США та росії

У шести регіонах України є знеструмлення через ворожі обстріли

У шести регіонах України є знеструмлення через ворожі обстріли

У шести регіонах України є знеструмлення через ворожі обстріли

У шести регіонах України є знеструмлення через ворожі обстріли

Атака на Київ: двоє загиблих і семеро постраждалих

Атака на Київ: двоє загиблих і семеро постраждалих

Атака на Київ: двоє загиблих і семеро постраждалих

Атака на Київ: двоє загиблих і семеро постраждалих