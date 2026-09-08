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У Берліні намагалися спалити й зірвали банер на підтримку України

Київ • УНН

 • 520 перегляди

Двоє невідомих уночі пошкодили український банер біля клубу PANDA platforma. Поліція Берліна розслідує інцидент.

У Берліні намагалися спалити й зірвали банер на підтримку України

У Берліні намагалися спалити та зірвали банер за Україну. Як повідомляє DW із посиланням на поліцію, це перший подібний випадок у столиці 2026 року, передає УНН.

Деталі

Клуб музикантів та художників зі Східної Європи PANDA platforma знаходиться в жвавому берлінському районі Пренцлауер-Берг. З березня 2022 року над входом повісили банер у кольорах прапора України проти вторгнення рф. Як повідомили DW напередодні в керівництві клубу, наприкінці липня вночі двоє невідомих спробували підпалити банер запальничкою, а потім зірвали його. Інцидент потрапив на камери відеоспостереження. Декілька тижнів інформацію про нього приховували з міркувань безпеки.

"Вкрай некомфортно, неприємно, жорстко розуміти, що люди не готові до відкритої дискусії, не готові залишатися в полі нормальної розмови, і йдуть не на відкриту конфронтацію, а роблять щось за нашою спиною, приховуючи обличчя, вночі, та ще й до того ж знімають це на камеру. Щоб потім що? Ми продовжуємо підтримувати Україну, ми замовили новий банер", - сказала DW Світлана Мюллер із PANDA platforma.

У поліції Берліна на запит DW відповіли, що знають про інцидент у PANDA platforma і проводять розслідування. За словами представника поліції, останній схожий випадок зареєстрований у столиці у вересні 2025 року – тоді на антивоєнній демонстрації стався конфлікт та порвали український прапор. З того часу подібного не фіксували. Але це не означає, що нападів на прапори, плакати чи символіку України не було. Частина випадків могла не дійти до розслідування правоохоронними органами, тож її не враховують у статистиці, зазначили у поліції.

У Приштині зняли банер з прапором України - вимагають поваги до суверенітету Косова09.08.26, 18:58 • 8945 переглядiв

Антоніна Туманова

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