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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Бельгии впервые сформировали правительство, возглавляемое правыми националистами

В Бельгии впервые сформировали правительство, возглавляемое правыми националистами

Киев  •  УНН

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Фламандская националистическая партия N-VA сформирует новое правительство Бельгии вместе с четырьмя другими партиями. Ожидается, что лидер N-VA Барт Де Вевер станет премьер-министром правоцентристского кабинета.

Впервые в Бельгии сформировано правительство во главе с правой партией N-VA. Премьер-министром нового правоцентристского правительства станет Барт Де Вевер, глава N-VA. 54-летний политик до этого занимал должность мэра портового города Антверпен. Об этом информирует Vienna.at, передает УНН.

Детали

Отмечается, что королевский дворец в пятницу, 31 января подтвердил, что король Филипп был проинформирован о коалиционном соглашении между миграционно-критической фламандской националистической партией N-VA и еще четырьмя партиями.

Целью нового правительства является прежде всего сокращение тяжелого долгового бремени Бельгии и новых задолженностей. Ожидаются радикальные реформы с существенным сокращением расходов на социальное обеспечение. членов правительства будет объявлено позже

- говорится в заметке.

Партия N-VA, выступающая за большую автономию экономически развитого региона Фландрии, победила на парламентских выборах в июне, получив наибольшую поддержку.

Vienna.at сообщает, что теперь партия сформирует так называемую "Аризонскую коалицию" вместе с либеральной партией MR, христианскими демократами обоих регионов и фламандскими социал-демократами.

Хотя правительство формирует правая N-VA, партии центристского направления будут сохранять большинство в коалиции, поэтому радикальный сдвиг вправо не ожидается.

Сегодня вечером будущее становится яснее. Для Бельгии. Для каждого бельгийца. Мы готовы

- написал в своем Х-аккаунте Жорж-Луи Буше, лидер либеральной партии MR из Валлонии.

На выборах в июне партия MR стала третьей по количеству голосов, уступив лишь радикально правой Vlaams Belang из Фландрии.

На предыдущих парламентских выборах в 2019 году N-VA также получила наибольшее количество голосов, однако осталась в оппозиции. Тогда коалиционные переговоры продолжались около 16 месяцев, прежде чем была создана "Вивальди-коалиция" из семи партий: зеленых, либералов, социал-демократов (из обоих регионов) и фламандских христианских демократов.

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Как пишет издание, формирование правительства в Бельгии является сложным и затяжным процессом. Это объясняется тем, что большинство партий представляют отдельно франкоязычную Валлонию или нидерландскоязычную Фландрию. При этом король Бельгии играет роль посредника в переговорах между политическими силами.

На этих выборах около 8 миллионов бельгийцев были обязаны проголосовать, поскольку в стране действует обязательное избирательное право. Те, кто не голосует без уважительной причины, могут получить штраф.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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