В Бельгии впервые сформировали правительство, возглавляемое правыми националистами
Киев • УНН
Фламандская националистическая партия N-VA сформирует новое правительство Бельгии вместе с четырьмя другими партиями. Ожидается, что лидер N-VA Барт Де Вевер станет премьер-министром правоцентристского кабинета.
Впервые в Бельгии сформировано правительство во главе с правой партией N-VA. Премьер-министром нового правоцентристского правительства станет Барт Де Вевер, глава N-VA. 54-летний политик до этого занимал должность мэра портового города Антверпен. Об этом информирует Vienna.at, передает УНН.
Детали
Отмечается, что королевский дворец в пятницу, 31 января подтвердил, что король Филипп был проинформирован о коалиционном соглашении между миграционно-критической фламандской националистической партией N-VA и еще четырьмя партиями.
Целью нового правительства является прежде всего сокращение тяжелого долгового бремени Бельгии и новых задолженностей. Ожидаются радикальные реформы с существенным сокращением расходов на социальное обеспечение. членов правительства будет объявлено позже
Партия N-VA, выступающая за большую автономию экономически развитого региона Фландрии, победила на парламентских выборах в июне, получив наибольшую поддержку.
Vienna.at сообщает, что теперь партия сформирует так называемую "Аризонскую коалицию" вместе с либеральной партией MR, христианскими демократами обоих регионов и фламандскими социал-демократами.
Хотя правительство формирует правая N-VA, партии центристского направления будут сохранять большинство в коалиции, поэтому радикальный сдвиг вправо не ожидается.
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На выборах в июне партия MR стала третьей по количеству голосов, уступив лишь радикально правой Vlaams Belang из Фландрии.
На предыдущих парламентских выборах в 2019 году N-VA также получила наибольшее количество голосов, однако осталась в оппозиции. Тогда коалиционные переговоры продолжались около 16 месяцев, прежде чем была создана "Вивальди-коалиция" из семи партий: зеленых, либералов, социал-демократов (из обоих регионов) и фламандских христианских демократов.
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Как пишет издание, формирование правительства в Бельгии является сложным и затяжным процессом. Это объясняется тем, что большинство партий представляют отдельно франкоязычную Валлонию или нидерландскоязычную Фландрию. При этом король Бельгии играет роль посредника в переговорах между политическими силами.
На этих выборах около 8 миллионов бельгийцев были обязаны проголосовать, поскольку в стране действует обязательное избирательное право. Те, кто не голосует без уважительной причины, могут получить штраф.
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