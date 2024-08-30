Бельгия поможет восстанавливать Киевскую и Черниговскую области и планирует выделить 150 млн евро

Бельгия будет помогать восстанавливать Киевскую и Черниговскую области, подписаны соответствующие меморандумы, сообщило в пятницу Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры, пишет УНН.

Детали

"Бельгия берет патронат над Киевом и областью, над Черниговом и областью и планирует направить 150 млн евро на восстановление социальной и энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Соответствующие меморандумы, как указано, подписали и.о. министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василий Шкураков и директор Бельгийского агентства по развитию Enabel в Украине Дирк Депре.

Отмечается, что подписан меморандум о взаимопонимании между Мининфраструктуры, Киевской ОВА, Киевским горсоветом и Enabel, а также меморандум о взаимопонимании между Мининфраструктуры, Черниговской ОВА, Черниговским горсоветом и Enabel.

По данным министерства, эти меморандумы упрощают внедрение совместных программ и проектов.

Согласно документам, стороны будут реконструировать, обновлять и строить объекты образования, здравоохранения и энергетической инфраструктуры. Украина и Бельгия также будут сотрудничать над усилением устойчивости нашей страны - строить укрытия и вводить резервные системы энергоснабжения и отопления - сообщили в министерстве.

Стороны также договорились способствовать развитию партнерских отношений между бельгийскими и украинскими представителями. Отдельно отмечена поддержка политических реформ, которые соответствуют целям интеграции Украины в ЕС.

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