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Бельгія допоможе відновлювати Київщину та Чернігівщину і планує виділити 150 млн євро

Бельгія допоможе відновлювати Київщину та Чернігівщину і планує виділити 150 млн євро

Київ • УНН

 • 31036 перегляди

Бельгія планує виділити 150 млн євро на відбудову соціальної та енергетичної інфраструктури Києва, Чернігова та обох областей. Підписано меморандуми про взаєморозуміння між українськими та бельгійськими сторонами для реалізації спільних проектів.

Бельгія допомагатиме відновлювати Київську та Чернігівську області, підписано відповідні меморандуми, повідомило у п'ятницю Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, пише УНН.

Деталі

"Бельгія бере патронат над Києвом та областю, над Черніговом та областю й планує спрямувати 150 млн євро на відбудову соціальної та енергетичної інфраструктури", - ідеться у повідомленні. 

Відповідні меморандуми, як вказано, підписали в.о. міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василь Шкураков та директор Бельгійського агентства з розвитку Enabel в Україні Дірк Депре.

Зазначається, що підписано меморандум про взаєморозуміння між Мінінфраструктури, Київською ОВА, Київською міськрадою та Enabel, а також меморандум про взаєморозуміння між Мінінфраструктури, Чернігівською ОВА, Чернігівською міськрадою та Enabel.

За даними міністерства, ці меморандуми спрощують впровадження спільних програм та проектів.

Згідно з документами, сторони будуть реконструювати, оновлювати та будувати об’єкти освіти, охорони здоров’я та енергетичної інфраструктури. Україна та Бельгія також співпрацюватимуть над посиленням стійкості нашої країни - будувати укриття та запроваджувати резервні системи енергопостачання та опалення

- повідомили у міністерстві.

Сторони також домовилися сприяти розвитку партнерських відносин між бельгійськими та українськими представниками. Окремо зазначена підтримка політичних реформ, які відповідають цілям інтеграції України до ЄС.

Бельгія виділить 9 мільйонів євро на відновлення енергетики України31.07.24, 18:16 • 37243 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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