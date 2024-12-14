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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бельгия объявила об увеличении группы войск быстрого реагирования НАТО: к чему готовится страна

Бельгия объявила об увеличении группы войск быстрого реагирования НАТО: к чему готовится страна

Киев  •  УНН

 • 4814 просмотра

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Бельгия планирует увеличить количество военных в НАТО до 1500 человек в 2025 году. Страна также направит F-16 в Исландию и вернет войска в миротворческую миссию в Косово.

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что ее страна в 2025 году увеличит количество военных, находящихся в состоянии боевой готовности в НАТО. Об этом сообщает The Brussels Times, передает УНН.

Детали

Количество бельгийских солдат, которые находятся в готовности для Альянса, увеличат втрое или даже вчетверо.

По словам Людивин Дедондер, в 2025 году в Бельгии будет дислоцировано почти 1500 военнослужащих. Они будут готовы к развертыванию за несколько недель или даже дней, если этого потребует НАТО. Кроме того, за рубежом будет развернуто от 650 до 1400 солдат, в зависимости от времени года. Это на 20% больше, чем в прошлом году.

Целью остается сдерживание, но также и повышение уровня нашей готовности

- сказала Людивин Дедондер.

Также отряд из 300 солдат в составе многонациональной тактической группы НАТО для защиты восточного фланга Альянса осуществит ротацию в Румынии, а четыре бельгийских F-16, которые выполняли миссию по противовоздушной обороне в Литве в 2024 году, в следующем году перебросят в Исландию для "усиления бельгийского присутствия в Северной Европе".

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Министека обороны рассказала, что в 2025 году Бельгия вернется в состав Международных сил по поддержанию мира в Косово.

В 2025 году Бельгия также вернется в KFOR, силы НАТО в Косово. Это будет включать первое оперативное применение нового разведывательного беспилотного потенциала батальона Chasseurs à Cheval или ISTAR (разведка, наблюдение, захват целей и рекогносцировка)

- пишет The Brussels Times.

Четыре бельгийских F-16, которые выполняли миссию противовоздушной обороны в Литве в 2024 году, будут развернуты в Исландии в следующем году, чтобы "консолидировать присутствие Бельгии в Северной Европе", добавила министр.

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте предупредил о намерениях россии уничтожить Украину и начать продолжительное противостояние с Европой. Он призвал увеличить оборонные расходы и подготовиться к возможным атакам беспилотников.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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