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путин хочет «стереть Украину с лица земли» - генсек НАТО

путин хочет «стереть Украину с лица земли» - генсек НАТО

Киев  •  УНН

 • 469 просмотра

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Генсек НАТО Марк Рютте предупредил о намерениях России уничтожить Украину и начать длительное противостояние с Европой. Он призвал увеличить оборонные расходы и подготовиться к возможным атакам беспилотников.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что президент России Владимир Путин заинтересован в уничтожении Украины и длительной конфронтации с Европой. Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Марк Рютте призвал европейцев оказать давление на свои правительства с целью увеличения расходов на оборону.

Пора переходить к мышлению военного времени

- отметил генсек НАТО.

По его словам, люди должны подготовиться к перспективе того, что Россия может попытаться использовать «рои беспилотников» в Европе, как это имело смертельный эффект на Украине.

путин «пытается подавить нашу свободу и образ жизни», - добавил Рютте. Бывший премьер-министр Нидерландов перечислил нападения России на Грузию в 2008 году, аннексию Крымского полуострова Украины в 2014 году и полномасштабное вторжение, начатое почти три года назад.

Сколько еще нам нужно тревожных сигналов? Мы должны быть глубоко обеспокоены. Я знаю, что я обеспокоен. Россия готовится к долгосрочному противостоянию. С Украиной и с нами.

- заявил Марк Рютте.

Глава НАТО отметил, что расходы на оборону в Европе резко выросли, и ожидается, что 23 союзника достигнут цели НАТО по выделению 2% ВВП на свои военные бюджеты. Но он добавил: «Я могу вам сказать, что нам понадобится гораздо больше, чем 2%».

Рютте перечислил ряд недавних «враждебных действий» России против союзников по НАТО, включая кибератаки, убийства, взрыв на чешском складе боеприпасов, глушение радаров в Балтийском регионе с целью нарушения воздушного движения и «использование мигрантов как оружия» для дестабилизации Европы.

Рютте обратился к правительствам с призывом предоставить оборонной промышленности «крупные заказы и долгосрочные контракты, необходимые ей для быстрого производства большего количества и лучших возможностей». Он призвал промышленность увеличить производство средств защиты от беспилотников и других новых военных тактик.

Напомним,

Марк Рютте объяснил, что в случае победы Россия станет сильнее территориально и военно, что создаст прямую угрозу для Запада. Он отметил важность победы Украины, особенно учитывая вмешательство Северной Кореи.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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