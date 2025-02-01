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У Бельгії вперше сформували уряд, очолюваний правими націоналістами

У Бельгії вперше сформували уряд, очолюваний правими націоналістами

Київ • УНН

 • 73208 перегляди

Фламандська націоналістична партія N-VA сформує новий уряд Бельгії разом з чотирма іншими партіями. Очікується, що лідер N-VA Барт Де Вевер стане прем'єр-міністром правоцентристського кабінету.

Вперше у Бельгії сформовано уряд на чолі із правою партією N-VA. Прем'єр-міністром нового правоцентристського уряду стане Барт Де Вевер, голова N-VA. 54-річний політик до цього часу обіймав посаду мера портового міста Антверпен. Про це інформує Vienna.at, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що королівський палац у п’ятницю, 31 січня підтвердив, що король Філіп був поінформований про коаліційну угоду між міграційно-критичною фламандською націоналістичною партією N-VA та ще чотирма партіями.

Метою нового уряду є насамперед скорочення важкого боргового тягаря Бельгії та нових заборгованостей. Очікуються радикальні реформи з істотним скороченням витрат на соціальне забезпечення. членів уряду буде оголошено пізніше

- йдеться у дописі.

Партія N-VA, яка виступає за більшу автономію економічно розвиненого регіону Фландрії, перемогла на парламентських виборах у червні, отримавши найбільшу підтримку.

Vienna.at повідомляє, що тепер партія сформує так звану "Аризонську коаліцію" разом із ліберальною партією MR, християнськими демократами обох регіонів та фламандськими соціал-демократами.

Хоча уряд формує права N-VA, партії центристського спрямування зберігатимуть більшість у коаліції, тож радикальний зсув вправо не очікується.

Сьогодні ввечері майбутнє стає яснішим. Для Бельгії. Для кожного бельгійця. Ми готові

- написав в своєму Х-акаунті Жорж-Луї Буше, лідер ліберальної партії MR з Валлонії.

На виборах у червні партія MR стала третьою за кількістю голосів, поступившись лише радикально правій Vlaams Belang з Фландрії.

На попередніх парламентських виборах у 2019 році N-VA також отримала найбільшу кількість голосів, проте залишилася в опозиції. Тоді коаліційні переговори тривали близько 16 місяців, перш ніж було створено "Вівальді-коаліцію" з семи партій: зелених, лібералів, соціал-демократів (з обох регіонів) та фламандських християнських демократів.

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Як пише видання, формування уряду в Бельгії є складним і затяжним процесом. Це пояснюється тим, що більшість партій представляють окремо франкомовну Валлонію або нідерландськомовну Фландрію. При цьому король Бельгії відіграє роль посередника у переговорах між політичними силами.

На цих виборах близько 8 мільйонів бельгійців були зобов’язані проголосувати, оскільки в країні діє обов’язкове виборче право. Ті, хто не голосує без поважної причини, можуть отримати штраф.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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