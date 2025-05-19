В беларуси объявили в розыск 125 человек, связанных с полком Калиновского

Следственный комитет беларуси объявил в розыск 125 человек, связанных с полком имени Кастуся Калиновского, который воюет в составе ВСУ. Об этом заявил председатель Следственного комитета беларуси Дмитрий Гара, передает УНН.

Детали

Следственным комитетом продолжается системная работа по разоблачению участников террористической организации: 6 человек взяты под стражу, 125 - объявлены в розыск - сказал Гара.

Также он заявил, что в отношении 5 руководителей террористической организации в порядке специального производства приняты обвинительные приговоры. Срок лишения свободы от 12 до 20 лет.

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Полк имени Кастуся Калиновского - это подразделение белорусских добровольцев, входящее в структуру Сил обороны Украины. Он был сформирован с начала полномасштабного российского вторжения 2022 года. Его назвали в честь Кастуся Калиновского - одного из лидеров Январского восстания белорусов, поляков, литовцев и украинцев против российской империи в 1863 году.

Напомним

Верховный суд беларуси признал полк Калиновского, воюющий в Украине со своими структурами, "террористической организацией".