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Верховний суд білорусі визнав полк Калиновського терористичною організацією

Верховний суд білорусі визнав полк Калиновського терористичною організацією

Київ • УНН

 • 15338 перегляди

Суд заборонив діяльність полку Калиновського та його структур на території Білорусі. Прокуратура стверджує, що отримала докази причетності членів формування до планування терактів у країні.

Верховний суд білорусі визнав полк Калиновського, який воює в Україні зі своїми структурами, "терористичною організацією. Про це пише УНН з посиланням на генпрокуратуру білорусі. 

Деталі

Суд визнав полк Калиновського з його структурами "терористичною організацією" за заявою генпрокурора Андрія Шведа.

У прокуратурі заявили, що отримали докази "причетності екстремістськи налаштованих громадян, які входять до складу цього формування, до організації, планування, підготовки та вчинення терористичних актів на території Республіки Білорусь".

Лукашенко буде розмовляти тільки з тим, хто може завдати йому удар: білоруські добровольці про спротив диктатурі та ситуацію на фронті05.08.24, 12:29 • 170232 перегляди

Також білоруські правоохоронці стверджують, що нібито члени полку Калиновського "вербували, озброювали, навчали та використовували терористів, а також фінансували терористичну діяльність".

Було прийнято рішення визнати терористичною неформальну організацію "Полк Кастуся Калиноускага" з її структурними підрозділами "батальйон "Волат", "батальйон "Литвин", "батальйон "Західний", "БПЛА Мікіта Крюцова", "загін "АТОМ", "Танго-Ромео", "Мобілізаційний центр Фонду "Білоруський дім під Варшавою", "рух "Калінуці" та заборонити її діяльність на території Республіки Білорусь. Рішення суду набирає законної сили одразу після його проголошення, воно не підлягає оскарженню та протесту

Нагадаємо

Влітку заступник командира Полку ім. Кастуся Калиновського повідомив про загибель понад 60 білоруських добровольців у війні в Україні. Створено Громадський Рух 'Калиновці' для консолідації білоруських національно-визвольних сил.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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