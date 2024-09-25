Верховный суд Беларуси признал полк Калиновского террористической организацией

Верховный суд Беларуси признал полк Калиновского, который воюет в Украине со своими структурами, «террористической организацией. Об этом пишет УНН со ссылкой на генпрокуратуру Беларуси.

Детали

Суд признал полк Калиновского с его структурами «террористической организацией» по заявлению генпрокурора Андрея Шведа.

В прокуратуре заявили, что получили доказательства «причастности экстремистски настроенных граждан, которые входят в состав этого формирования, к организации, планированию, подготовке и совершению террористических актов на территории Республики Беларусь».

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Также белорусские правоохранители утверждают, что якобы члены полка Калиновского «вербовали, вооружали, обучали и использовали террористов, а также финансировали террористическую деятельность».

Было принято решение признать террористической неформальную организацию «Полк Кастуся Калиноускага» с ее структурными подразделениями «батальон „Волат“, „батальон “Литвин», «батальон „Западный“, „БПЛА Никита Крюцова“, „отряд “АТОМ», «Танго-Ромео», «Мобилизационный центр Фонда „Белорусский дом под Варшавой“, „движение “Калинуци» и запретить ее деятельность на территории Республики Беларусь. Решение суда вступает в законную силу сразу после его провозглашения, оно не подлежит обжалованию и протесту - говорится в решении Верховного Суда.

Напомним,

Летом заместитель командира Полка им. Кастуся Калиновского сообщил о гибели более 60 белорусских добровольцев в войне в Украине. Создано Общественное Движение 'Калиновцы' для консолидации белорусских национально-освободительных сил.