Верховный суд Беларуси признал полк Калиновского террористической организацией
Киев • УНН
Суд запретил деятельность полка Калиновского и его структур на территории Беларуси. Прокуратура утверждает, что получила доказательства причастности членов формирования к планированию терактов в стране.
Верховный суд Беларуси признал полк Калиновского, который воюет в Украине со своими структурами, «террористической организацией. Об этом пишет УНН со ссылкой на генпрокуратуру Беларуси.
Детали
Суд признал полк Калиновского с его структурами «террористической организацией» по заявлению генпрокурора Андрея Шведа.
В прокуратуре заявили, что получили доказательства «причастности экстремистски настроенных граждан, которые входят в состав этого формирования, к организации, планированию, подготовке и совершению террористических актов на территории Республики Беларусь».
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Также белорусские правоохранители утверждают, что якобы члены полка Калиновского «вербовали, вооружали, обучали и использовали террористов, а также финансировали террористическую деятельность».
Было принято решение признать террористической неформальную организацию «Полк Кастуся Калиноускага» с ее структурными подразделениями «батальон „Волат“, „батальон “Литвин», «батальон „Западный“, „БПЛА Никита Крюцова“, „отряд “АТОМ», «Танго-Ромео», «Мобилизационный центр Фонда „Белорусский дом под Варшавой“, „движение “Калинуци» и запретить ее деятельность на территории Республики Беларусь. Решение суда вступает в законную силу сразу после его провозглашения, оно не подлежит обжалованию и протесту
Напомним,
Летом заместитель командира Полка им. Кастуся Калиновского сообщил о гибели более 60 белорусских добровольцев в войне в Украине. Создано Общественное Движение 'Калиновцы' для консолидации белорусских национально-освободительных сил.