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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Верховный суд Беларуси признал полк Калиновского террористической организацией

Верховный суд Беларуси признал полк Калиновского террористической организацией

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 17:51  •  2426 просмотра

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Суд запретил деятельность полка Калиновского и его структур на территории Беларуси. Прокуратура утверждает, что получила доказательства причастности членов формирования к планированию терактов в стране.

Верховный суд Беларуси признал полк Калиновского, который воюет в Украине со своими структурами, «террористической организацией. Об этом пишет УНН со ссылкой на генпрокуратуру Беларуси. 

Детали

Суд признал полк Калиновского с его структурами «террористической организацией» по заявлению генпрокурора Андрея Шведа.

В прокуратуре заявили, что получили доказательства «причастности экстремистски настроенных граждан, которые входят в состав этого формирования, к организации, планированию, подготовке и совершению террористических актов на территории Республики Беларусь».

Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте5 августа 2024, 09:29 • 170009 просмотров

Также белорусские правоохранители утверждают, что якобы члены полка Калиновского «вербовали, вооружали, обучали и использовали террористов, а также финансировали террористическую деятельность».

Было принято решение признать террористической неформальную организацию «Полк Кастуся Калиноускага» с ее структурными подразделениями «батальон „Волат“, „батальон “Литвин», «батальон „Западный“, „БПЛА Никита Крюцова“, „отряд “АТОМ», «Танго-Ромео», «Мобилизационный центр Фонда „Белорусский дом под Варшавой“, „движение “Калинуци» и запретить ее деятельность на территории Республики Беларусь. Решение суда вступает в законную силу сразу после его провозглашения, оно не подлежит обжалованию и протесту

- говорится в решении Верховного Суда.

Напомним,

Летом заместитель командира Полка им. Кастуся Калиновского сообщил о гибели более 60 белорусских добровольцев в войне в Украине. Создано Общественное Движение 'Калиновцы' для консолидации белорусских национально-освободительных сил.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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