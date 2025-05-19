У білорусі оголосили в розшук 125 людей, пов’язаних із полком Калиновського

Слідчий комітет білорусі оголосив у розшук 125 людей, які пов’язані з полком імені Кастуся Калиновського, який воює в складі ЗСУ. Про це заявив голова Слідчого комітету білорусі Дмитро Гара, передає УНН.

Деталі

Слідчим комітетом триває системна робота з викриття учасників терористичної організації: 6 осіб взято під варту, 125 - оголошено в розшук - сказав Гара.

Також він заявив, що стосовно 5 керівників терористичної організації в порядку спеціального провадження ухвалено обвинувальні вироки. Термін позбавлення волі від 12 до 20 років.

Додатково

Полк імені Кастуся Калиновського - це підрозділ білоруських добровольців, що входить до структури Сил оборони України. Він був сформований з початку повномасштабного російського вторгнення 2022 року. Його назвали на честь Кастуся Калиновського - одного з лідерів Січневого повстання білорусів, поляків, литовців та українців проти російської імперії у 1863 році.

Нагадаємо

Верховний суд білорусі визнав полк Калиновського, який воює в Україні зі своїми структурами, "терористичною організацією".