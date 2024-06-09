В баре в Мексике обвалился балкон: есть погибшие

В Мексике в одном из местных баров произошел обвал балкона. В результате падения с большой высоты погибли три человека, 19 пострадали, пишет Prensa Libre, передает УНН.

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Инцидент произошел накануне в баре Rich в мексиканском городе Сан-Луис-Потоси стеклянные перила внезапно обрушились вблизи заведения, где происходило событие, связанное с ожидаемым выступлением певца Кевина Морено, на который собралась немалая толпа.

Люди упали с высоты примерно шесть метров. Балкон был на третьем этаже здания. В клубе после этого началась паника и потасовка, что привело к увеличению числа пострадавших. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

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