У барі в Мексиці обвалився балкон: є загиблі
Київ • УНН
У Мексиці в барі обрушився балкон, в результаті чого 3 людини загинули і 19 отримали поранення.
У Мексиці в одному з місцевих барів стався обвал балкону. Внаслідок падіння з великої висоти загинули троє людей, 19 постраждали, пише Prensa Libre, передає УНН.
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Інцидент стався напередодні у барі Rich у мексиканському місті Сан-Луїс-Потосі. Скляні перила раптово обвалилися поблизу закладу, де відбувалася подія, пов'язана з очікуваним виступом співака Кевіна Морено, на який зібрався чималий натовп.
Люди впали з висоти приблизно шість метрів. Балкон був на третьому поверсі будівлі. У клубі після цього почалася паніка та штовханина, що призвело до збільшення кількості постраждалих. Обставини трагедії встановлюються.
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