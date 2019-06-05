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Актуальное
В Азовском море пограничники устроили погоню за нарушителями

В Азовском море пограничники устроили погоню за нарушителями

Киев  •  УНН

 • 11583 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. В Азовском море нарушители, незаконно вылавливали живые водные ресурсы, пытались сбежать от пограничников, однако их задержали. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы, передает УНН.

"По оперативной информации, в Бердянском районе Азовского моря тактической группой было обнаружено маломерное плавсредство, экипаж которого занимался незаконным промыслом живых водных ресурсов. Заметив приближение пограничников, рыбаки попытались скрыться, используя при этом максимальную скорость плавсредства. Неоднократные требования остановиться нарушители сознательно игнорировали, одновременно выбрасывая улов за борт, чтобы опровергнуть обвинения в незаконном промысле", - сообщили в пограничной службе.

Нарушение зафиксировали, а лиц задержали и привлекли к ответственности.

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Кроме того, в Черном море другая тактическая группа корабельно-катерного состава в рамках патрулирования исключительной (морской) экономической зоны Украины получила оперативную информацию о возможном совершении противоправной деятельности в районе острова Змеиный.

"При обследовании района за 22 миль от берега был остановлен маломерное плавсредство, на котором выявлено 3 граждан Украины. В плавсредстве было 170 штук камбалы-калкан, 20 небиркованих сетей длиной более 1500 м и 3 мешка сухого льда. Разрешения на пересечение государственной границы при выходе на промысел рыбаки не получали, промысел в исключительной (морской) экономической зоне Украины проводили незаконно", - отметили в ГПСУ.

В связи с этим они были задержаны, привлечены к ответственности за нарушение госграницы и законодательства об исключительной (морской) экономической зоне Украины, и возвращены в пункт базирования. Кроме того, о нарушении порядка промысла и выявленные биоресурсы проинформирован представителей рыбоохранного патруля.

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Впоследствии, в том же районе, в 14 милях от берега, был обнаружен и остановлен еще одно маломерное рыболовное плавсредство.

"По результатам его осмотра установлено, что рыбаки вышли в море на разрешенный промысел, это подтверждали и подготовленные сетки, и соответствующие разрешительные документы. Но промышленную деятельность должны были проводить исключительно в пределах территориального моря Украины. Увлекшись поиском рыбных мест, не заметили, как незаконно пересекли государственную границу и вышли в И(м)ЭЗ Украины", - прокомментировали в пограничной службе.

Капитан свою вину признал.

Напомним, неизвестный бросил дымовую шашку в арсенал Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

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