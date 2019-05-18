Іноземець, через заборону в’їзду, намагався потрапити в Україну човном
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. В Одеській області військовослужбовці Державної прикордонної служби України затримали іноземця. Чоловік саме на човні пристав до берега Кучурганського лиману, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Як повідомили у прес-службі, порушника прикордонники Білгород-Дністровського загону зафіксували пізно ввечері вчора за допомогою системи оптико-електронного спостереження, що функціонує на державному кордоні. На місце відразу виїхала група реагування підрозділу “Лиманське”, яка й затримала його на березі лиману. Аби перетнути кордон чоловік використовував човен. Затриманим виявився 26-річний громадянин Азербайджану, він мав при собі документи.
Також прикордонники з’ясували, що спонукало іноземця до таких дій. Виявилося, що через порушення українського законодавства азербайджанцю до 2022 року заборонений в’їзд в Україну. Саме тому чоловік вирішив оминути пункти пропуску і незаконно потрапити на територію нашої держави.
В даний час відносно нього складено адмінпротокол за незаконне перетинання державного кордону України та затримано до 3 діб. Його подальшу долю вирішуватиме суд.
Нагадаємо, на кордоні з Молдовою затримали викрадену коштовну іномарку.