На кордоні з Молдовою затримали викрадену коштовну іномарку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Прикордонники виявили й затримали на кордоні з Молдовою викрадений Porsche 2017 року випуску. Про це повідомляють у прес-службі ДПСУ, передає УНН.
Зазначається, що цей автомобіль наприкінці минулого року викрали в Німеччині.
Прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили крадений автомобіль 16 травня в пункті пропуску «Кучурган-авто» завдяки перевірці автомобіля у базі даних Інтерполу. За кермом легковика був 31-річний громадянин Грузії.
За цим фактом охоронці кордону проінформували представників Укрбюро Інтерполу в м. Київ та передали виявлену іномарку представникам Національної поліції.
Як повідомляв УНН, у Рівному чоловік викрав три елітних позашляховика.