На границе с Молдовой задержали угнанную дорогую иномарку

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 44045 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 66350 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 82972 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 95742 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123355 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111734 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137857 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144655 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130145 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130204 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На границе с Молдовой задержали угнанную дорогую иномарку

На границе с Молдовой задержали угнанную дорогую иномарку

Киев  •  УНН

 • 13894 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Пограничники обнаружили и задержали на границе с Молдовой похищенный Porsche 2017 выпуска. Об этом сообщают в пресс-службе ГПСУ, передает УНН.

Отмечается, что этот автомобиль в конце прошлого года похитили в Германии.

Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили краденый автомобиль 16 мая в пункте пропуска “Кучурган-авто” благодаря проверке автомобиля в базе данных Интерпола. За рулем легковушки был 31-летний гражданин Грузии.

По данному факту пограничники проинформировали представителей Укрбюро Интерпола в г. Киев и передали иномарку представителям Национальной полиции.

Как сообщал УНН, в Ровно мужчина похитил три элитных внедорожника.

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