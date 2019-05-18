На границе с Молдовой задержали угнанную дорогую иномарку
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Пограничники обнаружили и задержали на границе с Молдовой похищенный Porsche 2017 выпуска. Об этом сообщают в пресс-службе ГПСУ, передает УНН.
Отмечается, что этот автомобиль в конце прошлого года похитили в Германии.
Пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили краденый автомобиль 16 мая в пункте пропуска “Кучурган-авто” благодаря проверке автомобиля в базе данных Интерпола. За рулем легковушки был 31-летний гражданин Грузии.
По данному факту пограничники проинформировали представителей Укрбюро Интерпола в г. Киев и передали иномарку представителям Национальной полиции.
Как сообщал УНН, в Ровно мужчина похитил три элитных внедорожника.