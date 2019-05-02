У Рівному чоловік викрав три елітних позашляховика
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Рівному судитимуть чоловіка, який викрадав елітні автівки. Про це повідомляє відділ комунікації поліції області, передає УНН.
Як зазначається, 4.02.2018 року 40-річна жителька села Ільпінь Здолбунівського району повідомила до поліції, що невідома особа викрала її автомобіль Range Rover Sport, який вона залишила на подвір’ї власного господарства.
Через десять днів за допомогою розшукати викрадений Lexus LS 460 до поліції звернувся 35-річний житель Рівного, який припаркував позашляховик у дворі багатоповерхівки на вулиці Небесної Сотні в обласному центрі.
Того ж дня зник ще один позашляховик Toyota RAV4 46-річної жительки Рівного біля житлового будинку на вулиці Євгена Коновальця.
У результаті слідчих та розшукових заходів правоохоронці вийшли на слід зловмисника і зібрали достатню базу, аби довести вину 36-річного рівнянина. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало великої матеріальної шкоди) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.
Під час досудового розслідування підозрюваний свою вину не визнав і зі слідством не співпрацював. Наразі тривають розшукові заходи щодо встановлення осіб спільників обвинуваченого та місце знаходження автомобілів Lexus LS 460 та Toyota RAV4. Позашляховик Range Rover Sport повернули жительці Здолбунівщини. Зазначається, що в загальному сума завданих власникам транспортних засобів збитків становить понад два мільйони гривень.
Підготовче засідання у справі відбудеться невдовзі у Рівненському міському суді. Санкція інкримінованої підсудному статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, у Одесі у чоловіка з авто викрали сумку із понад 2,5 млн гривень.