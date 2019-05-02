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В Ровно мужчина похитил три элитных внедорожника

В Ровно мужчина похитил три элитных внедорожника

Киев  •  УНН

 • 9847 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Ровно будут судить мужчину, который похищал элитные автомобили. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области, передает УНН.

Как отмечается, 4.02.2018 года 40-летняя жительница села Ильпень Здолбуновского района сообщила в полицию, что неизвестный похитил ее автомобиль Range Rover Sport, который она оставила во дворе собственного хозяйства.

Через десять дней с помощью разыскать похищенный Lexus LS 460 в полицию обратился 35-летний житель Ровно, который припарковал внедорожник во дворе многоэтажки на улице Небесной Сотни в областном центре.

В тот же день исчез еще один внедорожник Toyota RAV4 46-летней жительницы Ровно возле жилого дома на улице Евгения Коновальца.

В результате следственных и розыскных мероприятий правоохранители вышли на след злоумышленника и собрали достаточную базу, чтобы доказать вину 36-летнего жителя Ровно. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 289 (Незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, причинившее крупный материальный ущерб) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Во время досудебного расследования подозреваемый свою вину не признал и со следствием не сотрудничал. Сейчас продолжаются розыскные мероприятия по установлению лиц сообщников обвиняемого и место нахождения автомобилей Lexus LS 460 и Toyota RAV4. Внедорожник Range Rover Sport вернули жительнице Здолбуновского района. Отмечается, что в общем сумма нанесенного владельцам транспортных средств убытков составляет более двух миллионов гривен.

Подготовительное заседание по делу состоится вскоре в Ровенском городском суде. Санкция инкриминируемой подсудимому статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, в Одессе у мужчины из авто похитили сумку с более 2,5 млн гривен.

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