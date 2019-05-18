Иностранец, из-за запрета въезда, пытался попасть в Украину на лодке
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В Одесской области военнослужащие Государственной пограничной службы Украины задержали иностранца. Мужчина как раз на лодке пристал к берегу Кучурганского лимана, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Как сообщили в пресс-службе, нарушителя пограничники Белгород-Днестровского отряда зафиксировали поздно вечером вчера с помощью системы оптико-электронного наблюдения, что функционирует на государственной границе. На место сразу выехала группа реагирования подразделения "Лиманское", которая и задержала его на берегу лимана. Чтобы пересечь границу человек использовал лодку. Задержанным оказался 26-летний гражданин Азербайджана, он имел при себе документы.
Также пограничники выяснили, что побудило иностранца к таким действиям. Оказалось, что из-за нарушения украинского законодательства азербайджанцу до 2022 года запрещен въезд в Украину. Именно поэтому мужчина решил обойти пункты пропуска и незаконно попасть на территорию нашего государства.
В настоящее время в отношении него составлено админпротокол за незаконное пересечение государственной границы Украины и задержано до 3 суток. Его дальнейшую судьбу будет решать суд.
Напомним, на границе с Молдовой задержали угнанную ценную иномарку.