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В Азовському морі прикордонники влаштували погоню за порушниками

В Азовському морі прикордонники влаштували погоню за порушниками

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. В Азовському морі порушники, які незаконно виловлювали живі водні ресурси, намагалися втекти від прикордонників, однак їх затримали. Про це повідомив прес-центр Держприкордонслужби, передає УНН.

"За оперативною інформацією, в Бердянському районі Азовського моря тактичною групою було виявлено маломірний плавзасіб, екіпаж якого займався незаконним промислом живих водних ресурсів. Помітивши наближення прикордонників, рибалки спробували втекти, використовуючи при цьому максимальну швидкість плавзасобу. Неодноразові вимоги зупинитися порушники свідомо ігнорували, одночасно викидаючи улов за борт, аби спростувати звинувачення у незаконному промислі", - повідомили у прикордонній службі.

Порушення зафіксували, а осіб затримали й притягнули до відповідальності.

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Крім того, у Чорному морі інша тактична група корабельно-катерного складу в рамках патрулювання виключної (морської) економічної зони України отримала оперативну інформацію про можливе здійснення протиправної діяльності в районі острову Зміїний.

"При обстеженні району за 22 милі від берега був зупинений маломірний плавзасіб, на якому виявлено 3 громадян України. У плавзасобі було 170 штук камбали-калканів, 20 небіркованих сіток завдовжки понад 1500 м та 3 мішки сухого льоду. Дозволу на перетин державного кордону при виході на промисел рибалки не отримували, промисел у Виключній (морській) економічній зоні України проводили незаконно", - зазначили у ДПСУ.

У зв’язку з цим вони були затримані, притягнуті до відповідальності за порушення держкордону та законодавства про виключну (морську) економічну зону України, й повернені в пункт базування. Крім того, про порушення порядку промислу та виявлені біоресурси проінформовано представників рибоохоронного патруля.

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Згодом, у тому самому районі, за 14 миль від берега, був виявлений та зупинений ще один маломірний рибальський плавзасіб.

"За результатами його огляду встановлено, що рибалки вийшли в море на дозволений промисел, це підтверджували й підготовлені сітки, й відповідні дозвільні документи. Але промислову діяльність мали проводити виключно у межах територіального моря України. Захопившись пошуком рибних місць, не помітили, як незаконно перетнули державний кордон і вийшли у В(м)ЕЗ України", - прокоментували у прикордонній службі.

Капітан свою провину визнав.

Нагадаємо, невідомий кинув димову шашку в арсенал Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

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