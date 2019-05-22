Невідомий кинув димову шашку в арсенал ВМС України

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Сьогодні біля арсеналу Військово-Морських Сил Збройних Сил України на Миколаївщині було вчинено провокацію. Розрахунком варти виявлено та припинено протиправні дії, а черговим підрозділом затримано громадянина, який закинув димову шашку на військовий об’єкт та намагався приховано залишити місце правопорушення, передає УНН з посиланням на Facebook-сторінку ВМС України.

Порушника передано до правоохоронних органів, його протиправні дії зафіксовано камерами відеоспостереження технічних засобів охорони.

“Командуванням частини негайно було посилено охорону об’єкту та проведено ретельну перевірку території, що охороняється, на наявність сторонніх осіб та предметів. Про подію негайно повідомлено представників Служби безпеки України, Військової служби правопорядку в Збройних Силах України та Національної поліції у Миколаївській області”, — вказано у повідомленні.

Також військові нагадали, що: “військові об’єкти охороняються озброєними вартами, вартові у випадку протиправних дій порушників мають право застосовувати зброю на ураження. Будь-які провокації поблизу військових об’єктів жорстко присікатимуться. Ми не дозволимо наражати країну на небезпеку”.

Нагадуємо, поліція у Вінниці затримала десятки молодиків при спробі захоплення заводу.

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