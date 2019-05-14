Поліція у Вінниці затримала десятки молодиків при спробі захоплення заводу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Вінниці правоохоронці припинили спробу рейдерського захоплення колишнього консервного заводу, під час силової операції вони затримали близько 50 молодиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Вінницькій області.
За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Юрія Педоса, кілька сотень молодиків увірвались на територію підприємства, витіснили охорону. У відповідь на вимогу поліцейських припинити силові дії почали кидати каміння, застосували димові шашки.
“Для припинення протиправних дій на місце події прибули додаткові сили поліції та спецпризначенці КОРДу. В результаті поліцейські затримали близько 50 осіб. Їх доставляють у відділки поліції для встановлення особистих даних та усіх обставин. Слідством буде надана правова кваліфікація діям затриманих”, — повідомили правоохоронці.
Нагадуємо, у Києві рейдери намагалися захопити спорткомплекс.