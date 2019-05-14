Полиция в Виннице задержала десятки молодых людей при попытке захвата завода
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Виннице правоохранители пресекли попытку рейдерского захвата бывшего консервного завода, во время силовой операции они задержали около 50 молодых людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Винницкой области.
По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педоса, несколько сотен молодых людей ворвались на территорию предприятия, вытеснили охрану. В ответ на требование полицейских прекратить силовые действия начали бросать камни, применили дымовые шашки.
“Для пресечения противоправных действий на место происшествия прибыли дополнительные силы полиции и спецназовцы корда. В результате полицейские задержали около 50 человек. Их доставляют в участки полиции для установления личных данных и всех обстоятельств. Следствием будет дана правовая квалификация действиям задержанных”, — сообщили правоохранители.
Напоминаем, в Киеве рейдеры пытались захватить спорткомплекс.