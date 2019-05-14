Полиция в Виннице задержала десятки молодых людей при попытке захвата завода

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 51543 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 77758 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 93990 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101055 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124594 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112065 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138096 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144705 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130170 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130220 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полиция в Виннице задержала десятки молодых людей при попытке захвата завода

Полиция в Виннице задержала десятки молодых людей при попытке захвата завода

Киев  •  УНН

 • 15877 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В Виннице правоохранители пресекли попытку рейдерского захвата бывшего консервного завода, во время силовой операции они задержали около 50 молодых людей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Винницкой области.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педоса, несколько сотен молодых людей ворвались на территорию предприятия, вытеснили охрану. В ответ на требование полицейских прекратить силовые действия начали бросать камни, применили дымовые шашки.

“Для пресечения противоправных действий на место происшествия прибыли дополнительные силы полиции и спецназовцы корда. В результате полицейские задержали около 50 человек. Их доставляют в участки полиции для установления личных данных и всех обстоятельств. Следствием будет дана правовая квалификация действиям задержанных”, — сообщили правоохранители.

Напоминаем, в Киеве рейдеры пытались захватить спорткомплекс.

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