Неизвестный бросил дымовую шашку в арсенал ВМС Украины

Нарушитель передан в правоохранительные органы, его противоправные действия зафиксированы камерами видеонаблюдения технических средств охраны.

“Командованием части немедленно была усилена охрана объекта и проведена тщательная проверка территории, на наличие посторонних лиц и предметов. О происшествии немедленно сообщено представителям Службы безопасности Украины, Военной службе правопорядка в Вооруженных Силах Украины и Национальной полиции в Николаевской области”, — указано в сообщении.

Также военные напомнили, что: “военные объекты охраняются вооруженными караулами, стражи в случае противоправных действий нарушителей имеют право применять оружие на поражение. Любые провокации вблизи военных объектов будут жестко пресекаться. Мы не позволим подвергать страну опасности”.

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