Морська охорона затримала три судна, які йшли в Одесу

Так, з початку травня корабельно-катерним складом Морської охорони в рамках посиленого патрулювання прибережної зони, територіального моря, прилеглої зони та В(м)ЕЗ України здійснено понад 30 виходів в Чорному та Азовському морі, а також на річці Дунай. У взаємодії з прикордонною авіацією було обстежено близько 3 000 кв. миль.

Була негайно передана по лінії оперативно-чергової служби інформація про виявлення ПТСом "Чорноморськ" уночі нерозпізнаної малої тихохідної цілі, що не відповідає на запити та цілеспрямовано рухається в бік Одеси.

Швидкісний катер Морської охорони висунувся у вказані координати та розпізнав три риболовецьких судна. Відповідно до ст. 28 Закону України "Про державний кордон України", їх зупинено та оглянули.

"Згодом прикордонники встановили, що 3 рибальські шхуни під прапором Туреччини здійснювали перехід морем до порту Одеса з метою передачі у власність новому хазяїну, який їх придбав встановленим порядком. Екіпажі шхун пояснили, що на запити не відповідали через не знання англійської мови", - прокоментували в ДПСУ.

За порушення прикордонного режиму капітанів суден було притягнуто до адміністративної відповідальності.

Крім того, в рамках спільної спеціальної прикордонної операції "Кордон-2019" в районі Скадовська і неподалік Одеси вилучили безхазяйні сітки, встановлених без біркування, що, як зазначили прикордонники, вказує на діяльність із браконьєрською метою.

Незаконні знаряддя лову встановленим порядком передали представникам рибоохоронного патруля. Загальна довжина склала близько 1300 м.

"Також святково-вихідний настрій капітанів маломірних плавзасобів відбивався на підході до питань дотримання правил прикордонного режиму і безпеки плавання. З понад 100 плавзасобів, що були перевірені оглядовими групами Морської охорони у всій зоні відповідальності, більше десяти разів виявлено факти виходу за двомильну зону без відповідних засобів зв’язку, а також без документів, що посвідчують особу, як у самого капітана, так і у його пасажирів. І переважна більшість саме в Азовському морі", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ наголосили, що все це є порушенням прикордонного режиму і тягне за собою адмінвідповідальність у вигляді штрафів, а у випадку повторного порушення – заборону виходу на плавзасобі до 30 діб.

Нагадаємо, нагадаємо, на кордоні напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що відзначається 9 травня, посилено заходи безпеки.