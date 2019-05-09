Морская охрана задержала три судна, которые шли в Одессу

Так, с начала мая корабельно-катерных составом Морской охраны в рамках усиленного патрулирования прибрежной зоны, территориального моря, прилежащей зоны и В (м) ЕЗ Украины осуществлено более 30 выходов в Черном и Азовском море, а также на реке Дунай. Вj взаимодействии с пограничной авиацией было обследовано около 3000 кв. миль.

Была немедленно передана по линии оперативно-дежурной службы информация об обнаружении ПТСом "Черноморск" ночью неопознанной малой тихоходной цели, которая не отвечает на запросы и целенаправленно движется в сторону Одессы.

Скоростной катер Морской охраны выдвинулся в указанные координаты и распознал три рыболовецких судна. В соответствии со ст. 28 Закона Украины "О государственной границе Украины", их остановлено и осмотрели.

"Впоследствии пограничники установили, что 3 рыболовные шхуны под флагом Турции осуществляли переход морем в порт Одесса с целью передачи в собственность новому владельцу, который их приобрел в установленном порядке. Экипажи шхун объяснили, что на запросы не отвечали из-за незнания английского языка", - прокомментировали в ГПСУ.

За нарушение пограничного режима капитанов судов были привлечены к административной ответственности.

Кроме того, в рамках совместной специальной пограничной операции "Граница-2019" в районе Скадовска и неподалеку Одессы изъяли бесхозные сети, установленных без биркования, что, как отметили пограничники, указывает на деятельность с браконьерской целью.

Незаконные орудия лова установленным порядком передали представителям рыбоохранного патруля. Общая длина составила около 1300 м.

"Также празднично-выходное настроение капитанов маломерных плавсредств отражался на подходе к вопросам соблюдения правил пограничного режима и безопасности плавания. Из более 100 плавсредств, которые были проверены смотровыми группами Морской охраны во всей зоне ответственности, более десяти раз выявлены факты выхода за двомильну зону без соответствующих средств связи, а также без документов, удостоверяющих личность, как у самого капитана, так и у его пассажиров. И подавляющее большинство именно в Азовском море", - говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что все это является нарушением пограничного режима и влечет за собой административную ответственность в виде штрафов, а в случае повторного нарушения - запрет выхода на плавсредстве до 30 суток.

Напомним, напомним, на границе накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечается 9 мая, усилены меры безопасности.