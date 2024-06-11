В "Азове" подтвердили снятие запрета на получение оружия от США

В "Азове" подтвердили информацию, что бригада прошла проверку, которая предусмотрена законодательством США и "имеет право на получение помощи от Соединенных Штатов Америки в сфере безопасности". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Азова".

Сотрудники Посольства США в Украине подтвердили, что 12-я бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины прошла проверку, которая предусмотрена законодательством США, и имеет право на получение помощи от Соединенных Штатов Америки в сфере безопасности - говорится в заявлении “Азова”.

В бригаде указали, что получение западного оружия и подготовки от США не только повысят боеспособность "Азова", но будут способствовать сохранению жизней и здоровья личного состава.

Впрочем, в заявлении не сообщили, уже получили ли и используют американское вооружение.

Ранее газета The Washington Post писала, что США отменили запрет использовать американское оружие бригаде специального назначения "Азов".