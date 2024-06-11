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США зняли заборону на постачання зброї українському підрозділу"Азов" - The Washington Post

США зняли заборону на постачання зброї українському підрозділу"Азов" - The Washington Post

Київ • УНН

 • 100664 перегляди

За інформацією від ЗМІ, Адміністрація Байдена зняла заборону на постачання зброї полку "Азов", дозволивши колишній добровольчій групі, що нині входить до складу Національної гвардії України, отримати доступ до військової допомоги США, як і іншим підрозділам, в умовах російського вторгнення.

США скасували заборону на постачання зброї "Азову". Про це повідомляє The Washington Post, передає УНН.

Деталі

За інформацією, у понеділок Державний департамент заявив, що адміністрація Байдена дозволить українським військовим "Азову" використовувати зброю США, скасувавши заборону, накладену багато років тому на тлі занепокоєння у Вашингтоні щодо походження групи.

Тепер колишнє добровольче угрупування "Азов", яке увійшло до складу Національної гвардії України в 2015 році, матиме доступ до такої ж військової допомоги США, як і будь-який інший підрозділ.

Зміна американської політики стала очевидна на тлі початку літнього сезону бойових дій в Україні, де російська армія посилила тиск на сході та на енергетичну інфраструктуру країни. Адміністрація Байдена ухвалила це рішення для надання більшої підтримки Україні у протистоянні російській агресії.

Командир "Азову" закликає зняти заборону США на передачу бригаді західного озброєння19.04.24, 19:10 • 26163 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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