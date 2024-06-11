США сняли запрет на поставки оружия украинскому подразделению "Азов" - The Washington Post

США отменили запрет на поставки оружия "Азову". Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.

Детали

По информации, в понедельник Государственный департамент заявил, что администрация Байдена позволит украинским военным "Азову" использовать оружие США, отменив запрет, наложенный много лет назад на фоне беспокойства в Вашингтоне относительно происхождения группы.

Теперь бывшая добровольческая группировка "Азов", которая вошла в состав Национальной гвардии Украины в 2015 году, будет иметь доступ к такой же военной помощи США, как и любое другое подразделение.

Изменение американской политики стало очевидно на фоне начала летнего сезона боевых действий в Украине, где российская армия усилила давление на востоке и на энергетическую инфраструктуру страны. Администрация Байдена приняла это решение для оказания большей поддержки Украине в противостоянии российской агрессии.

Командир "Азова" призывает снять запрет США на передачу бригаде западного вооружения