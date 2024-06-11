США сняли запрет на поставки оружия украинскому подразделению "Азов" - The Washington Post

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
  •  106660 просмотра

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  109469 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  115599 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
  •  111175 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
  •  102977 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
  •  104701 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
  •  101910 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
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Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  175652 просмотра

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7 июня 2024, 07:04  •  256191 просмотра

США сняли запрет на поставки оружия украинскому подразделению "Азов" - The Washington Post

По информации от СМИ, администрация Байдена сняла запрет на поставки оружия полку "Азов", позволив бывшей добровольческой группе, ныне входящей в состав Национальной гвардии Украины, получить доступ к военной помощи США, как и другим подразделениям, в условиях российского вторжения.

Война •   •  8086 просмотра
США сняли запрет на поставки оружия украинскому подразделению "Азов" - The Washington Post

11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"

Считается, что именно 11 июня 1742 года ученый, выдающийся изобретатель, общественный деятель, один из основателей США Бенджамин Франклин сконструировал первый в мире прототип современной кухонной плиты.

УНН Lite •   •  6223 просмотра
11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"

Ракетная угроза зафиксирована в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины

В Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

Война •   •  9601 просмотра
Ракетная угроза зафиксирована в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины

Вражеская тактическая авиация действует в Азовском море

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили об активности тактической авиации противника в Азовском море.

Война •   •  11299 просмотра
Вражеская тактическая авиация действует в Азовском море

Четверо американских учителей получили ножевые ранения в результате нападения с ножом в Китае

Четверо американских преподавателей получили ножевые ранения во время посещения университета-партнера в городе Цзилинь на севере Китая.

Новости Мира •   •  10989 просмотра
Четверо американских учителей получили ножевые ранения в результате нападения с ножом в Китае

43% немецких компаний готовы инвестировать миллиарды евро в восстановление Украины

Согласно опросу, проведенному KPMG и Немецко-украинской торгово-промышленной палатой, немецкие компании в Украине планируют новые инвестиции, но обеспокоены войной, угрозами безопасности и коррупцией.

Война •   •  12797 просмотра
43% немецких компаний готовы инвестировать миллиарды евро в восстановление Украины

российская тактическая авиация действует на северо-востоке Украины

Воздушные силы Украины проинформировали об активности тактической авиации противника в северо-восточном направлении.

Война •   •  13612 просмотра
российская тактическая авиация действует на северо-востоке Украины

Маск угрожает запретить устройства Apple из-за интеграции искусственного интеллекта компанией

Илон Маск угрожает запретить использование устройств Apple в своих компаниях, если Apple интегрирует искусственный интеллект OpenAI в свою операционную систему по соображениям безопасности.

Новости Мира •   •  12820 просмотра
Маск угрожает запретить устройства Apple из-за интеграции искусственного интеллекта компанией

Лодка с мигрантами перевернулась у берегов Йемена: погибли по меньшей мере 38 человек

Лодка с мигрантами из Африканского Рога перевернулась недалеко от портового города Аден в Йемене, в результате чего погибли по меньшей мере 38 человек.

Новости Мира •   •  12619 просмотра
Лодка с мигрантами перевернулась у берегов Йемена: погибли по меньшей мере 38 человек

Президент Молдовы подписала законопроект о расширении положений о государственной измене

Президент Молдовы Майя Санду подписала закон, расширяющий положение о государственной измене. Данные изменения вызывают возмущение у ее компонентов и Amnesty International.

политика •   •  15075 просмотра
Президент Молдовы подписала законопроект о расширении положений о государственной измене