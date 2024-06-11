В "Азові" підтвердили зняття заборони на отримання зброї від США
Київ • УНН
США зняли заборону на надання зброї українській бригаді спеціального призначення "Азов" після того, як вона пройшла перевірку, необхідну американським законодавством.
У "Азові" підтвердили інформацію, що бригада пройшла перевірку, яка передбачена законодавством США і "має право на отримання допомоги від Сполучених Штатів Америки у сфері безпеки". Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу "Азову".
Співробітники Посольства США в Україні підтвердили, що 12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України пройшла перевірку, яка передбачена законодавством США, і має право на отримання допомоги від Сполучених Штатів Америки у сфері безпеки
В бригаді вказали, що отримання західної зброї та підготовки від США не тільки підвищать боєздатність "Азову", але сприятимуть збереженню життів та здоров'я особового складу.
Втім у заяві не повідомили, чи вже отримали та використовують американське озброєння.
Раніше газета The Washington Post писала, що США скасували заборону використовувати американську зброю бригаді спеціального призначення "Азов".