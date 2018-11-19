В Мельбурне арестовали трех подозреваемых в подготовке теракта
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Полиция Австралии арестовала трех человек по подозрению в подготовке террористического акта в Мельбурне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телерадиокорпорация ABC.
Подозреваемые — мужчины в возрасте от 21 до 30 лет, проживавшие в северных пригородах города, были арестованы во время контртеррористических рейдов, проведенных федеральной полицией Австралии совместно с полицейским управлением штата Виктория. “Мы полагаем, что трое арестованных были вовлечены в подготовку и планирование террористического акта в Мельбурне”, — говорится в заявлении представителей полиции штата.
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Согласно их данным, хотя в данный момент непосредственной угрозы терроризма в городе нет, контреррористическая операция в Мельбурне продолжается, как следствие по делу.
Как ранее информировал УНН, 9 ноября в Мельбурне произошел теракт. Автомобиль врезался в здание торгового центра в деловом квартале города и загорелся. После прибытия полиции на правоохранителей набросился мужчина с ножом, выкрикивали “Аллах Акбар”.
Во время нападения пострадали трое прохожих, один из которых — 74-летний мужчина — позже скончался. Двое других — мужчины в возрасте 26 и 58 лет — находятся в больнице с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Злоумышленник получил огнестрельное ранение и скончался в больнице.
Террористическая группировка “Исламское государство” взяла на себя ответственность за нападение. Позже полиция Австралии подтвердила, что нападающий Хасан Халиф Шир Али имел связи с ИГ. 30-летний мужчина сомалийского происхождения прибыл в Австралию со своей семьей в 1980-х годах. Он уже попадал в поле зрения полиции за связи членов его семьи с террористическими организациями.