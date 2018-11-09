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За напад у Мельбурні взяла відповідальність “Ісламська держава”

За напад у Мельбурні взяла відповідальність “Ісламська держава”

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Терористичне угрупування “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за напад у австралійському місті Мельбурн, де невідомий з ножем атакував перехожих, вбивши людину та поранивши ще двох, передає УНН з посиланням на AP.

За повідомленнями поліції, у п’ятницю невідомий в центрі Мельбурна вийшов з свого автомобіля, який пізніше загорівся, і напав на трьох перехожих з ножем. Його застрелили правоохоронці.

Поліція заявила, що зловмисник прибув з Сомалі.

Група бойовиків оприлюднила заяву на порталі Aamaq, що чоловік був “одним із бійців Ісламської держави” і здійснив напад у відповідь на заклики “ІД” здійснювати напади у країнах, що входять до складу міжнародної коаліції, яка бореться з бойовиками в Сирії та Іраку.

Нагадаємо, 9 листопада невідомий з ножем напав на людей у центрі південно-східного австралійського міста Мельбурн. Внаслідок нападу одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Як повідомляв УНН, у вересні цього року “ІД” взяла відповідальність за вбивство 29 людей на параді в Ірані.

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