За напад у Мельбурні взяла відповідальність “Ісламська держава”

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Терористичне угрупування “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за напад у австралійському місті Мельбурн, де невідомий з ножем атакував перехожих, вбивши людину та поранивши ще двох, передає УНН з посиланням на AP.