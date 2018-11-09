За нападение в Мельбурне взяло ответственность "Исламское государство"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в австралийском городе Мельбурн, где неизвестный с ножом атаковал прохожих, убив человека и ранив еще двух, передает УНН со ссылкой на AP.
По сообщениям полиции, в пятницу неизвестный в центре Мельбурна вышел из своего автомобиля, который позже загорелся, и напал на трех прохожих с ножом. Его застрелили правоохранители.
Полиция заявила, что злоумышленник прибыл из Сомали.
Группа боевиков обнародовала заявление на портале Aamaq, что мужчина был "одним из бойцов Исламского государства" и совершил нападение в ответ на призывы "ИГ" совершать нападения в странах, входящих в состав международной коалиции, которая борется с боевиками в Сирии и Ираке.
Напомним, 9 ноября неизвестный с ножом напал на людей в центре юго-восточного австралийского города Мельбурн. В результате нападения один человек погиб, еще двое получили ранения.
Как сообщал УНН, в сентябре этого года "ИГ" взяло ответственность за убийство 29 человек на параде в Иране.