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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107277 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114549 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 152495 просмотра

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7 марта, 17:42 • 146363 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137381 просмотра

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7 марта, 13:58 • 128638 просмотра

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7 марта, 08:52 • 172590 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118112 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145416 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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За нападение в Мельбурне взяло ответственность "Исламское государство"

За нападение в Мельбурне взяло ответственность "Исламское государство"

Киев  •  УНН

 • 8875 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в австралийском городе Мельбурн, где неизвестный с ножом атаковал прохожих, убив человека и ранив еще двух, передает УНН со ссылкой на AP.

По сообщениям полиции, в пятницу неизвестный в центре Мельбурна вышел из своего автомобиля, который позже загорелся, и напал на трех прохожих с ножом. Его застрелили правоохранители.

Полиция заявила, что злоумышленник прибыл из Сомали.

Группа боевиков обнародовала заявление на портале Aamaq, что мужчина был "одним из бойцов Исламского государства" и совершил нападение в ответ на призывы "ИГ" совершать нападения в странах, входящих в состав международной коалиции, которая борется с боевиками в Сирии и Ираке.

Напомним, 9 ноября неизвестный с ножом напал на людей в центре юго-восточного австралийского города Мельбурн. В результате нападения один человек погиб, еще двое получили ранения.

Как сообщал УНН, в сентябре этого года "ИГ" взяло ответственность за убийство 29 человек на параде в Иране.

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