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У центрі Мельбурна невідомий з ножем напав на людей, є жертва

У центрі Мельбурна невідомий з ножем напав на людей, є жертва

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Невідомий з ножем напав на людей у центрі південно-східного австралійського міста Мельбурн. Внаслідок нападу одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Поліція заявляє, що через інцидент також загорівся автомобіль, передає УНН з посиланням на DW.

Поліція австралійського штату Вікторія повідомила у п'ятницю, що пораненого чоловіка у критичному стані було затримано після "інциденту" у головному місті штату Мельбурні.

Правоохоронці заявили, що одна людина загинула, а двоє отримали поранення та були доставлені до лікарні. За інформацією поліцейських, вони спочатку були викликані через повідомлення про пожежу в автомобілі.

Представник поліції заявив, що наразі немає жодної інформації про зв’язки нападника з терористичними угрупуваннями, але поліція зберігає "об’єктивність".

Як повідомляв УНН, напередодні у місті Таузанд-Окс, штат Каліфорнія, внаслідок стрілянини у барі загинуло 13 людей – 12 жертв і нападник.

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