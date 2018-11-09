У центрі Мельбурна невідомий з ножем напав на людей, є жертва

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Невідомий з ножем напав на людей у центрі південно-східного австралійського міста Мельбурн. Внаслідок нападу одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Поліція заявляє, що через інцидент також загорівся автомобіль, передає УНН з посиланням на DW.