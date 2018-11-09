У центрі Мельбурна невідомий з ножем напав на людей, є жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Невідомий з ножем напав на людей у центрі південно-східного австралійського міста Мельбурн. Внаслідок нападу одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Поліція заявляє, що через інцидент також загорівся автомобіль, передає УНН з посиланням на DW.
Поліція австралійського штату Вікторія повідомила у п'ятницю, що пораненого чоловіка у критичному стані було затримано після "інциденту" у головному місті штату Мельбурні.
Правоохоронці заявили, що одна людина загинула, а двоє отримали поранення та були доставлені до лікарні. За інформацією поліцейських, вони спочатку були викликані через повідомлення про пожежу в автомобілі.
Представник поліції заявив, що наразі немає жодної інформації про зв’язки нападника з терористичними угрупуваннями, але поліція зберігає "об’єктивність".
Як повідомляв УНН, напередодні у місті Таузанд-Окс, штат Каліфорнія, внаслідок стрілянини у барі загинуло 13 людей – 12 жертв і нападник.