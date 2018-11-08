У Каліфорнії внаслідок стрілянини в барі загинули 13 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У місті Таузанд-Окс, штат Каліфорнія, внаслідок стрілянини, що сталась в середу ввечері в барі, загинуло 13 людей. Про це повідомляє видання AP, посилаючись на слова шерифа округа Вентура Джеффа Діна, передає УНН.
“Шериф повідомив про 13 загиблих, включаючи стрілка й одного із сержантів шерифа, після стрілянини в барі у Північній Каліфорнії”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомили про “численні жертви” внаслідок стрілянини, яка сталась в середу ввечері в барі міста Таузанд-Окс.
Як повідомляв УНН, за словами правоохоронців, вночі у барі Borderline Bar&Grill пролунало щонайменше 30 пострілів.