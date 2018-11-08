У барі в Каліфорнії сталася масова стрілянина
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У місцевому барі в місті Таузанд-Окс на півдні Каліфорнії невідомий в середу ввечері відкрив стрілянину, внаслідок якої декілька людей постраждали. Про це пише видання AP з посиланням на повідомлення місцевих чиновників, передає УНН.
Поліція повідомила, що в барі Borderline Bar&Grill, який розташований приблизно в 40 милях на захід від Лос-Анджелеса, пролунало щонайменше 30 пострілів.
Водночас видання The Times повідомляє, що було кілька повідомлень про постріли і постраждалих. Правоохоронці та карети екстреної допомоги оточили місце інциденту.
Влада закликала громадськість уникати цього району.
The Ventura County Star повідомило, що на допомогу постраждалим прибули чотири машини швидкої.
Як повідомляв УНН, вісім людей отримали поранення через стрілянину в Швеції.