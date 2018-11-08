В баре в Калифорнии произошла массовая стрельба
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В местном баре в городе Таузанд-Окс на юге Калифорнии неизвестный в среду вечером открыл стрельбу, в результате которой несколько человек пострадали. Об этом пишет издание AP со ссылкой на сообщения местных чиновников, передает УНН.
Полиция сообщила, что в баре Borderline Bar&Grill, который расположен примерно в 40 милях к западу от Лос-Анджелеса, прозвучало не менее 30 выстрелов.
В то же время издание The Times сообщает, что было несколько сообщений о выстрелах и пострадавших. Правоохранители и кареты экстренной помощи окружили место инцидента.
Власти призвали общественность избегать этого района.
The Ventura County Star сообщил, что на помощь пострадавшим прибыли четыре машины скорой помощи.
Как сообщал УНН, восемь человек получили ранения в результате стрельбы в Швеции.