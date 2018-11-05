Вісім людей отримали поранення через стрілянину в Швеції
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Вісім осіб постраждали в результаті стрілянини в шведському місті Мьольнлюкке. Про це повідомляє Associated Press, інформує УНН.
Інцидент стався близько розважального центру, де в суботу проходила вечірка. За даними агентства, один з потерпілих знаходиться в лікарні у важкому стані з вогнепальними пораненнями.
Відзначається, що в зв’язку зі стріляниною заарештували 13 осіб. За версією шведських прокурорів, вона була пов’язана із зіткненням між двома бандами байкерів, одна з яких пов’язана з клубом “Ангели пекла”.
У суботу, 3 листопада, невідомий відкрив стрілянину в студії йоги в американському місті Таллахассі, штат Флорида. В результаті одна людина загинула, а постраждали щонайменше шість. При цьому сам стрілець наклав на себе руки. За даними місцевої влади, стрілянина почалася через конфлікт.