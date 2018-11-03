Число загиблих в результаті стрілянини в студії йоги у Флориді зросло до двох

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Двоє людей загинули від поранень, отриманих в п’ятницю при стрілянини в місті Таллахассі (штат Флорида). Про це повідомив глава місцевого підрозділу поліції Майкл Дело, його звернення опубліковано на сторінці поліції в Facebook, інформує УНН.

Раніше повідомлялося про одного загиблого і чотирьох постраждалих.

"На даний момент померло двоє людей", - вказав він. Нападник поранив в цілому шість чоловік і завдав декілька ударів рукояткою пістолета ще одному, додали в поліції. Стан потерпілих не уточнюється.

Чоловік, який відкрив стрілянину, за попередніми даними, застрелився. Ведеться розслідування.

Як повідомляв УНН, невідомий відкрив стрілянину в студії йоги в місті Таллахассі (штат Флорида).

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