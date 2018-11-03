Число загиблих в результаті стрілянини в студії йоги у Флориді зросло до двох
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Двоє людей загинули від поранень, отриманих в п’ятницю при стрілянини в місті Таллахассі (штат Флорида). Про це повідомив глава місцевого підрозділу поліції Майкл Дело, його звернення опубліковано на сторінці поліції в Facebook, інформує УНН.
Раніше повідомлялося про одного загиблого і чотирьох постраждалих.
"На даний момент померло двоє людей", - вказав він. Нападник поранив в цілому шість чоловік і завдав декілька ударів рукояткою пістолета ще одному, додали в поліції. Стан потерпілих не уточнюється.
Чоловік, який відкрив стрілянину, за попередніми даними, застрелився. Ведеться розслідування.
Як повідомляв УНН, невідомий відкрив стрілянину в студії йоги в місті Таллахассі (штат Флорида).