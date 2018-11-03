Число погибших в результате стрельбы в студии йоги во Флориде выросло до двух
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Два человека погибли от ранений, полученных в пятницу при стрельбе в городе Таллахасси (штат Флорида). Об этом сообщил глава местного подразделения полиции Майкл Дело, обращение опубликовано на странице полиции в Facebook, передает УНН.
Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших.
“На данный момент скончались два человека”, — указал он. Нападавший ранил в общей сложности шесть человек и нанес несколько ударов рукояткой пистолета еще одному, добавили в полиции. Состояние пострадавших не уточняется.
Мужчина, открывший стрельбу, по предварительным данным, застрелился. Ведется расследование.
Как сообщал УНН, неизвестный открыл стрельбу в студии йоги в городе Таллахасси (штат Флорида).