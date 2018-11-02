П'ятеро людей поранено при стрільбі в студії йоги у Флориді - ЗМІ

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Невідомий відкрив стрілянину в студії йоги в місті Таллахассі (штат Флорида), чотири людини поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий телеканал WCTV.

Невідомий відкрив стрілянину в студії йоги в американському місті Таллахассі, штат Флорида. За інформацією місцевого телеканалу, поранено п’ять осіб. Поліція закликає городян обходити місце події.

Нагадуємо, мешканка штату Нью-Джерсі 17 жовтня отримала в фейсбуці расистське повідомлення від 20-річного (за іншими даними, 21-річного) жителя штату Кентуккі, про що повідомила поліції. На наступний день правоохоронці, завітавши до помешкання молодої людини для розмови, знайшли вогнепальну зброю в автомобілі хлопця, 200 патронів, бронежилет і детальний план нападу на школу.

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