П'ятеро людей поранено при стрільбі в студії йоги у Флориді - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Невідомий відкрив стрілянину в студії йоги в місті Таллахассі (штат Флорида), чотири людини поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий телеканал WCTV.
Невідомий відкрив стрілянину в студії йоги в американському місті Таллахассі, штат Флорида. За інформацією місцевого телеканалу, поранено п’ять осіб. Поліція закликає городян обходити місце події.
Нагадуємо, мешканка штату Нью-Джерсі 17 жовтня отримала в фейсбуці расистське повідомлення від 20-річного (за іншими даними, 21-річного) жителя штату Кентуккі, про що повідомила поліції. На наступний день правоохоронці, завітавши до помешкання молодої людини для розмови, знайшли вогнепальну зброю в автомобілі хлопця, 200 патронів, бронежилет і детальний план нападу на школу.