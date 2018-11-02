Пять человек ранены при стрельбе в студии йоги во Флориде - СМИ

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 24103 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 110479 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118541 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 157413 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149152 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138790 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129443 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 175097 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118178 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141711 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Пять человек ранены при стрельбе в студии йоги во Флориде - СМИ

Пять человек ранены при стрельбе в студии йоги во Флориде - СМИ

Киев  •  УНН

 • 10504 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Неизвестный открыл стрельбу в студии йоги в городе Таллахасси (штат Флорида), четыре человека ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местный телеканал WCTV.

Неизвестный открыл стрельбу в студии йоги в американском городе Таллахасси, штат Флорида. По информации местного телеканала, ранены пять человек. Полиция призывает горожан обходить место происшествия.

Напоминаем, жительница штата Нью-Джерси 17 октября получила в фейсбуке расистское сообщение от 20-летнего (по другим данным, 21-летнего) жителя штата Кентукки, о чем сообщила полиции. На следующий день правоохранители, посетив квартиру молодого человека для разговора, нашли огнестрельное оружие в автомобиле парня, 200 патронов, бронежилет и подробный план нападения на школу.

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