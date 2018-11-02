Пять человек ранены при стрельбе в студии йоги во Флориде - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Неизвестный открыл стрельбу в студии йоги в городе Таллахасси (штат Флорида), четыре человека ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местный телеканал WCTV.
Неизвестный открыл стрельбу в студии йоги в американском городе Таллахасси, штат Флорида. По информации местного телеканала, ранены пять человек. Полиция призывает горожан обходить место происшествия.
Напоминаем, жительница штата Нью-Джерси 17 октября получила в фейсбуке расистское сообщение от 20-летнего (по другим данным, 21-летнего) жителя штата Кентукки, о чем сообщила полиции. На следующий день правоохранители, посетив квартиру молодого человека для разговора, нашли огнестрельное оружие в автомобиле парня, 200 патронов, бронежилет и подробный план нападения на школу.