Американка запобігла масовому вбивству в школі

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Мешканка штату Нью-Джерсі 17 жовтня отримала в фейсбуці расистське повідомлення від 20-річного (за іншими даними, 21-річного) жителя штату Кентуккі, про що повідомила поліції. На наступний день правоохоронці, завітавши до помешкання молодої людини для розмови, знайшли вогнепальну зброю в автомобілі хлопця, 200 патронів, бронежилет і детальний план нападу на школу, інформує УНН із посиланням на Meduza.

40-річн Коуберлі Булл — біла, але її чоловік, який помер у 2012 році, був темношкірим. Вдова виховує двох дочок-підлітків і восьмирічного сина. Джаррелл написав Булл, що та хоче бути “негром”, а також побажав смерті їй самій та її “дітям-мавпам”.

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У Булл не було друзів або родичів в Кентуккі, вона була незнайома з Діланом Джарреллом. Жінка не зрозуміла, чому він написав саме їй, і спробувала відправити відповідь, але молода людина заблокувала її. Тоді Булл попросила друзів подивитися, яке місце проживання вказано у нього в профілі, а потім зв’язалася з поліцією — спочатку в Нью-Джерсі, а потім і в Кентуккі. Як пише CNN, вона зробила це не тільки через повідомлення Джаррелл, а й через фото в його профілі — на знімку молодий чоловік зображений з автоматом.

Після дзвінка Булл поліція Кентуккі перевірила особистість Джаррелл і з’ясувала, що в травні 2018 року його привернув увагу ФБР, оскільки публікував у соцмережах погрози на адресу однієї зі шкіл у штаті Теннессі. На наступний день поліцейські поїхали поговорити із молодою людиною. Вони зустріли хлопця коли той виїжджав зі свого гаража; у нього в автомобілі знайшли вогнепальну зброю, 200 патронів, бронежилет і детальний план нападу на школу. “Його зловили ... з усім необхідним для здійснення цієї брудної атаки”, — заявив пізніше комісар поліції Кентуккі Рік Сандерс.

В якій саме школі Джаррелл збирався влаштувати стрілянину, не повідомлялося. Поліція заявила про свідчення “реальної і неминучої загрози” навчальним закладам в окрузі Андерсон, де жив молодий чоловік, і сусідньому окрузі Шелбі; на наступний день там закрили всі школи. Мотив Джаррелл неясний; відомо тільки, що він раніше вчився в школі округу Шелбі і здавав іспити у школі в окрузі Андерсон. Джарреллу висунуто звинувачення в терористичній загрозі та переслідуванні; він не визнав провину. Зараз молода людина знаходиться під вартою, попереднє слухання у його справі відбудеться на початку листопада.

Поліція визнала, що запобігти нападу допоміг дзвінок жінки із Нью-Джерсі, але не назвала її ім’я. Проте очевидно, що це Булл: 19 жовтень вона розмістила в фейсбуці відео зі скріншотом сторінки Google з новинами про арешт Джаррелл. Відео підписано так: “Я цього не передбачала, але слава богу, що я прислухалася до інтуїції”.

Після цього Булл стала отримувати безліч повідомлень зі словами подяки від жителів Кентуккі. Хоча, за словами жінки, вона не думала, що своїм зверненням до поліції допоможе комусь крім власної сім’ї. “Я просто захищала своїх дітей”, — заявила Булл Associated Press.

Як раніше інформував УНН, в суботу вранці в синагозі Tree of Life в Піттсбурзі 46-річний Боуерс убив 11 людей і поранив ще п’ятьох, включаючи трьох поліцейських. Нападник був поранений у перестрілці з поліцією і госпіталізований. Прокуратура Західного округу штату Пенсільванія інформувала в суботу на своєму сайті про рішення висунути звинувачення по 29 пунктам щодо Боуерс, який постане перед судом 29 жовтня.

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