Американка предотвратила массовое убийство в школе

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Жительница штата Нью-Джерси 17 октября получила в фейсбуке расистское сообщение от 20-летнего (по другим данным, 21-летнего) жителя штата Кентукки, о чем сообщила полиции. На следующий день правоохранители, посетив квартиру молодого человека для разговора, нашли огнестрельное оружие в автомобиле парня, 200 патронов, бронежилет и подробный план нападения на школу, информирует УНН со ссылкой на Meduza.

40-летний Коуберли Булл — белая, но её муж, умер в 2012 году, был темнокожим. Вдова воспитывает двух дочерей-подростков и восьмилетнего сына. Джаррелл написал Булл, что та хочет быть “негром”, а также пожелал смерти ей самой и ее “детям-обезьянам”.

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У Булл не было друзей или родственников в Кентукки, она была незнакома с Джарреллом. Женщина не поняла, почему он написал именно ей, и попыталась отправить ответное сообщение, но молодой человек заблокировал ее. Тогда Булл попросила друзей посмотреть, какое место жительства указано у него в профиле, а потом связалась с полицией — сначала в Нью-Джерси, а потом и в Кентукки. Как пишет CNN, она сделала это не только из-за сообщения Джаррелла, но и из-за фото в его профиле — на снимке молодой человек изображен с автоматом.

После звонка Булл полиция Кентукки проверила личность Джаррелла и выяснила, что в мае 2018 года он привлек внимание ФБР, поскольку публиковал в соцсетях угрозы в адрес одной из школ в штате Теннесси. На следующий день полицейские поехали поговорить с молодым человеком. Они застали его выезжающим из гаража; у него в автомобиле нашли огнестрельное оружие, 200 патронов, бронежилет и детальный план нападения на школу. “Его поймали... со всем необходимым для совершения этой гнусной атаки”, — заявил позже комиссар полиции Кентукки Рик Сандерс.

В какой именно школе Джаррелл собирался устроить стрельбу, не сообщалось. Полиция заявила о свидетельствах “реальной и неминуемой угрозы” учебным заведениям в округе Андерсон, где жил молодой человек, и соседнем округе Шелби; на следующий день там закрыли все школы. Мотив Джаррелла неясен; известно только, что он раньше учился в школе округа Шелби и сдавал экзамены в школе в округе Андерсон. Джарреллу предъявили обвинения в террористических угрозах и преследовании; он не признал вину. Сейчас молодой человек находится под стражей, предварительное слушание по его делу пройдет в начале ноября.

Полиция признала, что предотвратить нападение помог звонок женщины из Нью-Джерси, но не назвала ее имя. Тем не менее очевидно, что это Булл: 19 октября она разместила в фейсбуке видео со скриншотом страницы Google с новостями про арест Джаррелла. Видео подписано так: “Я этого не предвидела, но слава богу, что я прислушалась к интуиции”.

После этого Булл стала получать множество сообщений со словами благодарности от жителей Кентукки. Хотя, по словам женщины, она не думала, что своим обращением в полицию поможет кому-то кроме собственной семьи. “Я просто защищала своих детей”, — заявила Булл Associated Press.

Как ранее информировал УНН, в субботу утром в синагоге Tree of Life в Питтсбурге 46-летний Боуэрс убил 11 человек и ранил еще пятерых, включая трех полицейских. Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и госпитализирован. Прокуратура Западного округа штата Пенсильвания информировала в субботу на своем сайте о решении выдвинуть обвинения по 29 пунктам по Боуэрс, который предстанет перед судом 29 октября.

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