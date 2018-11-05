Восемь человек получили ранения в результате стрельбы в Швеции
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Восемь человек пострадали в результате стрельбы в шведском городе Мёльнлюкке. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.
Инцидент произошел около развлекательного центра, где в субботу проходила вечеринка. По данным агентства, один из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями.
Отмечается, что в связи со стрельбой арестовали 13 человек. По версии шведских прокуроров, она была связана со столкновением между двумя бандами байкеров, одна из которых связана с клубом “Ангелы ада”.
В субботу, 3 ноября, неизвестный открыл стрельбу в студии йоги в американском городе Таллахасси, штат Флорида. В результате один человек погиб, а пострадали по меньшей мере шесть. При этом сам стрелок покончил с собой. По данным местных властей, стрельба началась из-за конфликта.