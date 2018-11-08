В Калифорнии из-за стрельбы в баре погибли 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В городе Таузанд-Окс, штат Калифорния, в результате стрельбы, произошедшей в среду вечером в баре, погибли 13 человек. Об этом сообщает издание AP, ссылаясь на слова шерифа округа Вентура Джеффа Дина, передает УНН.
"Шериф сообщил о 13 погибших, включая стрелка и одного из сержантов шерифа, после стрельбы в баре в Северной Калифорнии", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее правоохранители сообщили о "многочисленных жертвах" в результате стрельбы, которая произошла в среду вечером в баре города Таузанд-Окс.
Как сообщал УНН, по словам правоохранителей, ночью в баре Borderline Bar&Grill прозвучало не менее 30 выстрелов.