У Каліфорнії повідомили про "численні жертви" після стрілянини в барі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Каліфорнійські правоохоронці повідомили про “численні жертви” внаслідок стрілянини, яка сталась в середу ввечері в барі міста Таузанд-Окс, штат Каліфорнія, передає УНН з посиланням на NBC News.
Серед поранених внаслідок стрілянини в барі, розташованому приблизно у 65 км від Лос-Анджелеса, — співробітник поліції.
За словами правоохоронців, кілька сотень людей були всередині закладу під час інциденту.
Департамент шерифа повіту округу Вентура Гарро Куріджян повідомив, що один із його заступників отримав поранення, коли разом з іншими офіцерами прибув на місце події та “намагався нейтралізувати загрозу”.
Як повідомляв УНН, за словами правоохоронців, вночі у барі Borderline Bar&Grill пролунало щонайменше 30 пострілів.